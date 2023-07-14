Компания 1xBet стала участником выставки Affiliate World Europe 2023

Дата публикации: 14-07-2023

12-13 июля в Барселоне прошла выставка Affiliate World Europe 2023 - одно из самых важных событий лета в сфере партнерского маркетинга и электронной коммерции. С 12 по 13 июля в выставочном комплексе Fira de Barcelona собралось более 5000 участников из 110 стран. И, конечно же, там были представители 1xBet.

В рамках мероприятия аффилиаты, операторы и представители гэмблинг-продуктов обсуждали перспективы игорного бизнеса и новые успешные стратегии. Гости события посетили выступления спикеров, где узнали, как использовать ИИ для автоматизации задач и развивать iGaming.

«Мы были рады присутствовать на этом грандиозном форуме. Наша главная цель – помочь гостям выставки узнать больше о возможностях для заработка с одной из крупнейших беттинговых компаний мира», – заявили представители 1xBet.

Команда 1xBet была рада видеть старых знакомых и наладить отношения с новыми представителями отрасли. Мы смогли рассказать о преимуществах партнерской программ ы 1xPartners, поделиться важными сведениями и обменяться мнениями о перспективах бизнеса.

Компания благодарна организаторам выставки Affiliate World Europe 2023 за возможность живого общения с нашими партнерами из других стран, новые деловые связи и получить ценную информацию.

До встречи на следующих международных форумах!

О компании 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О выставке Affiliate World Europe

Affiliate World Europe - место встречи ведущих мировых специалистов по аффилиат-маркетингу и представителей индустрии электронной коммерции.