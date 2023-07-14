1xBet примет участие на мировой выставке Sigma Asia 2023

Дата публикации: 14-07-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet представит свой стенд на SiGMA Asia 2023 - одной из крупнейших мировых выставок индустрии гэмблинга. Также беттинговый бренд стал спонсором этого события.

В нынешнем году выставка пройдет 19 - 22 июля в SMX Covention Center, крупнейшем выставочном центре Манилы. Стенд 1xBet можно будет найти на первом этаже (место D14).

«SiGMA Asia 2023 - одна из наиболее значимых выставок, в которых нам выпала честь участвовать, и мы рады находиться среди наиболее успешных представителей гэмблинговой индустрии. Наша задача - достойно представить свой продукт, а также обсудить с коллегами и партнерами новые возможности для развития», - заявили представители 1xBet.

Для новых аффилиатов надежный букмекер приготовил новые предложения. Также гости стенда 1xBet смогут получить много интересной информации о бренде и особенностях аффилиатской программы.

В рамках выставки состоится вручение наград гэмблинговой премии SiGMA Asia Awards 2023. В этом году 1xBet поборется за награды в четырех категориях: «Партнерская программа года», «Киберспортивный провайдер года», «Онлайн-оператор года» и «Спортивный букмекер года».

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Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О выставке SiGMA Asia

Выставка проводится ежегодно и организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из этих регионов.