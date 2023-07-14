1xBet примет участие в выставке iGB Live

Дата публикации: 14-07-2023

Выставка iGB Live - одно из главных событий в индустрии гэмблинга. В 2023 году она пройдет в Амстердаме с 11 по 14 июля и соберет ведущих представителей отрасли, включая 1xBet. В этом году на выставке ожидается более 6 000 посетителей, среди которых будут аффилиаты, операторы различных гэмблинг-продуктов и представители беттинговых компаний.

В рамках выставки будет создан хаб iGB для обсуждения актуальных тем и обмена идеями о будущем iGaming и аффилиатского бизнеса. В программе мероприятия интересные дискуссии, интерактивные семинары и сессии с участием авторитетных спикеров.

Наша команда будет рада увидеться со старыми знакомыми и познакомиться с новыми партнерами. Мы охотно ответим на ваши вопросы и поделимся полезной информацией.

Как увеличить конверсии и прибыль, какие новые решения можно использовать для решения актуальных задач, что нужно для заключения партнерских соглашений - ответы на эти и другие вопросы можно будет узнать в Амстердаме уже через несколько дней.

Свяжитесь со своим менеджером 1xBet и назначайте встречу! Увидимся в Амстердаме на iGB Live!