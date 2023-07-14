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«Челси» отклонил очередное предложение «Интера» по Лукаку

Дата публикации: 14-07-2023

Фабрицио Романо сообщил в «Twitter», что «Челси» отказался продавать Ромелу Лукаку за 30 млн евро и бонусные выплаты, предложенные «Интером».

Инсайдер подчеркнул, что стороны продолжают переговоры по сделке. Однако в спор за бельгийца могут включиться еще 2 клуба, информация о которых держится в секрете.

«Челси» выкупил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 млн евро. В Лондоне форвард так и не смог заиграть и спустя сезон отправился обратно в миланскую команду. Арендное соглашение было рассчитано на 1 год, поэтому в июле 30-летний бельгиец вернулся на «Стемфорд Бридж». Его соглашение с «аристократами» истекает летом 2026 года.

В завершившемся сезоне Лукаку провел за «нерадзурри» 37 игр (14 забитых мячей, 7 ассистов).

Transfermarkt.de оценивает нападающего в 40 000 000 евро.

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