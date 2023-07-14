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Защитник «Атлетико» Лоди станет игроком «Марселя»

Дата публикации: 14-07-2023

«Марсель» согласовал с «Атлетико» переход Ренана Лоди. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Фабрицио Романо.

Сообщается, что клубы уже подписали все необходимые документы. Личные условия с самим защитником также согласованы. В скором времени Лоди пройдет медосмотр для «Марселя», после чего сделка будет завершена.

Трансфер 25-летнего бразильца обойдется французской команде в 13 млн евро. Помимо этого, «Атлетико» получит 20% от суммы перепродажи футболиста.

В прошлом сезоне Лоди защищал цвета «Ноттингем Форест» в рамках арендного соглашения. В 32 встречах за клуб он отметился 1 голом и 1 ассистом.

Контракт бразильца с «матрасниками» рассчитан до июня 2026 года. Рыночный ценник на фулбека равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).

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