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«ПСЖ» не планирует продавать Доннарумму этим летом

Дата публикации: 14-07-2023

В планы «ПСЖ» не входит продажа Джанлуиджи Доннаруммы в летнее трансферное окно. Такую информацию разместил в «Твиттере» Фабрицио Романо.

Инсайдер добавил, что парижане рассчитывают на голкипера в долгосрочной перспективе. «Пари Сен-Жермен» устраивает игра Доннаруммы, потому завершать с ним сотрудничество в ближайшее время не планируется.

Ранее появилась информация, что Джанлуиджи хотел бы уйти из парижской команды.

Состав действующего чемпиона Франции итальянец пополнил в 2021 году в статусе свободного агента. В сезоне 2022/2023 на счету 24-летнего стража ворот 48 игр за «красно-синих» (14 встреч без пропущенных мячей). Его соглашение с клубом истекает в 2026 году.

Рыночная стоимость Доннаруммы равняется € 45 млн (источник – «Transfermarkt»).

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