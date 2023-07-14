«ПСЖ» не планирует продавать Доннарумму этим летом

Дата публикации: 14-07-2023

В планы «ПСЖ» не входит продажа Джанлуиджи Доннаруммы в летнее трансферное окно. Такую информацию разместил в «Твиттере» Фабрицио Романо.



Инсайдер добавил, что парижане рассчитывают на голкипера в долгосрочной перспективе. «Пари Сен-Жермен» устраивает игра Доннаруммы, потому завершать с ним сотрудничество в ближайшее время не планируется.



Ранее появилась информация, что Джанлуиджи хотел бы уйти из парижской команды.



Состав действующего чемпиона Франции итальянец пополнил в 2021 году в статусе свободного агента. В сезоне 2022/2023 на счету 24-летнего стража ворот 48 игр за «красно-синих» (14 встреч без пропущенных мячей). Его соглашение с клубом истекает в 2026 году.



Рыночная стоимость Доннаруммы равняется € 45 млн (источник – «Transfermarkt»).