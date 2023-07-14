«Ливерпуль» активно ищет нового полузащитника

Дата публикации: 14-07-2023

Фабрицио Романо сообщил в «Твиттере», что «Ливерпуль» занимается поисками полузащитника.



«Мерсисайдцы» давно работают в данном направлении и их активность не связана с возможным уходом Джордана Хендерсона, которым интересуется «Аль-Иттифак».



Инсайдер отметил, что в числе потенциальных кандидатов на усиление «Ливерпуль» рассматривает Ромео Лавиа, принадлежащего «Саутгемптону». При этом официальных запросов по нему «красные» пока не делали. Лавиа в минувшем сезоне провел 29 игр в АПЛ (1 забитый мяч).



Рыночный ценник на опорника составляет 32 000 000 евро. Его трудовой договор с «Саутгемптоном» действуют до лета 2027 года.



Ранее «Ливерпуль» пополнился Домиником Собослаи и Алексисом Мак Аллистером.