01:21 ()
Свернуть список

«Аль-Хиляль» связался с «Зенитом» по поводу трансфера Малкома

Дата публикации: 14-07-2023

«Аль-Хиляль», интересующийся Малкомом, уже контактировал с «Зенитом». Об этом сообщила Раиса Симплисио.

Журналистка рассказала, что петербуржцы запросили у саудовской команды 50 млн евро. В «Аль-Хиляле» взяли время на оценку размера компенсации, требуемой за форварда. В ближайшее время клуб должен решить, стоит ли начинать переговоры по переходу бразильца.

«Зенит» подписал Малкома в 2019 году. За вингера «сине-бело-голубые» заплатили 40 млн евро.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего бразильца 27 встреч в РПЛ (23 гола). Контракт футболиста с командой Сергея Семака действует до середины 2027 года, а его стоимость составляет 30 миллионов евро (по версии Transfermarkt.de).

В прошлом месяце Малком дебютировал за национальную сборную.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close