«Аль-Хиляль» связался с «Зенитом» по поводу трансфера Малкома

Дата публикации: 14-07-2023

«Аль-Хиляль», интересующийся Малкомом, уже контактировал с «Зенитом». Об этом сообщила Раиса Симплисио.



Журналистка рассказала, что петербуржцы запросили у саудовской команды 50 млн евро. В «Аль-Хиляле» взяли время на оценку размера компенсации, требуемой за форварда. В ближайшее время клуб должен решить, стоит ли начинать переговоры по переходу бразильца.



«Зенит» подписал Малкома в 2019 году. За вингера «сине-бело-голубые» заплатили 40 млн евро.



В минувшем сезоне на счету 26-летнего бразильца 27 встреч в РПЛ (23 гола). Контракт футболиста с командой Сергея Семака действует до середины 2027 года, а его стоимость составляет 30 миллионов евро (по версии Transfermarkt.de).



В прошлом месяце Малком дебютировал за национальную сборную.