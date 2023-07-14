«Фейеноорд» интересуется Захаряном, но приоритет клуба – подписание Иванушеца

Дата публикации: 14-07-2023

По данным ресурса 1908.nl, Арсен Захарян значится в списке интересов «Фейеноорда». При этом игрок «Динамо» не является приоритетным вариантом для команды из Нидерландов, которая в качестве основной цели рассматривает Луку Иванушеца, представляющего загребского «Динамо».



За хорватского игрока клуб из Эйндховена предложил порядка 8 млн евро (сумма включает бонусы). В загребской команде думают над продажей хавбека.



Ранее ряд источников писали, что за Захаряна «Фейеноорд» также предложил 8 миллионов евро. При этом клуб может выкупить часть прав на россиянина.



В сезоне 2022/2023 в активе Арсена 37 игр за «бело-голубых», в которых он отметился 5 забитыми мячами и 10 ассистами. Его контракт с клубом истекает в 2024 году.