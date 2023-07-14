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«Атланта» просит за Хейлунда 100 млн евро. «МЮ» пытается уменьшить эту сумму

Дата публикации: 14-07-2023

«Манчестер Юнайтед» попытался включить в сделку по Расмусу Хейлунду из «Аталанты» Фреда и Донни ван де Бека, но итальянский клуб выступил против любой формы обмена.

«Аталанта» запрашивает за Хейлунда 100 миллионов евро и не готова снижать цену другими футболистами «манкунианцев». В клубе хотят получить только деньги за перспективного форварда.

«МЮ» имеет ресурс, чтобы заплатить требуемому сумму за игрока, но необходимость соблюдения финансового фэйр-плей накладывает на сделку ограничения. В это трансферное окно «красные дьяволы» подписали Мейсона Маунта из «Челси» за 64 млн евро. Также в ближайшие часы команду Эрика тен Хаага должен пополнить кипер «Интера» Андре Онана. По данным СМИ за камерунца «красные дьяволы» заплатят 50 000 000 евро. Всего за год тренерства Эрика тен Хага английский клуб потратил уже 350 миллионов евро и после перехода Хейлунда эта сумма только вырастет.

В минувшем сезоне датский нападающий провел 42 поединка за «Аталанту», забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник – «The Athletic».

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