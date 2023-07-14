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Официально: «Милан» выкупил Пулишича у «Челси»

Дата публикации: 14-07-2023

Пресс-служба «Милана» объявиа о подписании вингера «Челси» и сборной США. Речь идет о Кристиане Пулишиче. Согласно сведениям «Transfermarkt», сумма трансфера составила 20 000 000 евро.

С игроком заключили контракт до лета 2027-го. Отмечается, что в соглашении есть опция продления договора еще на год – до середины 2028 года.

За итальянский клуб футболист будет выступать под 11-м номером.

Пулишич провел противоречивый сезон в «Челси». Игрок сборной США не был основным ни у одного из 4-х тренеров «аристократов» в прошедшей кампании. При этом вингер отметился голами за национальную команду на мундиале в Катаре, где был лидером своей национальной команды.

Пулишич присоединился к «Челси» летом 2019-го. С тех пор он поучаствовал в 145 матчах (26 голов и 21 ассист).

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