01:22 ()
Свернуть список

Стало известно, сколько «Шахтёр» заплатит за трансфер вингера «Сан-Паулу»

Дата публикации: 14-07-2023

18-летний вингер «Сан-Паулу» Невертон близок к переходу в «Шахтёр».

Как сообщает «UOL Esporte», донецкий клуб заплатит за игрока 3,7 миллиона евро. По информации источника, такая сумма обусловлена контрактом, который истекает через год. Кроме того, у боссов «трехцветных» есть ряд причин для расставания с перспективным футболистом.

Бразильский клуб испытывает финансовые проблемы, и продажа вингера поможет удержать в команде ряд нынешних лидеров. Также сообщается и о некоторых «поведенческих проблемах» игрока.

Невертон на взрослом уровне еще не играл. В прошлом году он выступал за юношескую команду «Сан-Паулу» U-17, в составе которой провел 28 поединков и забил 18 голов.

Ранее сообщалось, что Невертон уже вылетел в Европу, где пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт с «горняками».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close