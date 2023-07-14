Стало известно, сколько «Шахтёр» заплатит за трансфер вингера «Сан-Паулу»

Дата публикации: 14-07-2023

18-летний вингер «Сан-Паулу» Невертон близок к переходу в «Шахтёр».



Как сообщает «UOL Esporte», донецкий клуб заплатит за игрока 3,7 миллиона евро. По информации источника, такая сумма обусловлена контрактом, который истекает через год. Кроме того, у боссов «трехцветных» есть ряд причин для расставания с перспективным футболистом.



Бразильский клуб испытывает финансовые проблемы, и продажа вингера поможет удержать в команде ряд нынешних лидеров. Также сообщается и о некоторых «поведенческих проблемах» игрока.



Невертон на взрослом уровне еще не играл. В прошлом году он выступал за юношескую команду «Сан-Паулу» U-17, в составе которой провел 28 поединков и забил 18 голов.



Ранее сообщалось, что Невертон уже вылетел в Европу, где пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт с «горняками».