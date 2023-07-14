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«Ювентус» исключил Бонуччи из состава и выставил на продажу

Дата публикации: 14-07-2023

«Ювентус» выставил защитника Леонардо Бонуччи на трансфер.

По данным Джанлуки Ди Марцио, итальянец ошарашен решением руководства клуба. Бонуччи не будет вызван в состав команды на предсезонный сбор в США и продолжит работу на клубной базе. При этом сам Лео готов вернуть доверие главного тренера Массимилиано Аллегри и планирует бороться за место в команде.

Отметим, что контракт Бонуччи со «старой синьорой» заканчивается летом 2024 года, после чего центрбек планировал завершить карьеру профессионального футболиста.

36-летний Бонуччи в минувшем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.

«Ювентус» занял седьмое место в Серии А. Команду оштрафовали на 10 очков в чемпионате за финансовые махинации.

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