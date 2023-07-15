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Уолкер согласился на переход в «Баварию»

Дата публикации: 15-07-2023

Флориан Плеттенберг утверждает, что Кайл Уолкер, принадлежащий «Ман Сити», согласился стать игроком «Баварии».

В «Twitter» инсайдера появилась информация, что руководство мюнхенцев уже осведомлено об этом. За переход Уолкера «Бавария» заплатит 15 млн евро и бонусную составляющую. В настоящий момент сделка близка к закрытию. При этом существенную роль в удачном завершении трансфера сыграл Томас Тухель, тренирующий немецкую команду.

В минувшем сезоне в активе Уолкера 38 игр за «Сити» (без результативных действий).

Соглашение 33-летнего защитника с «горожанами» рассчитано до середины 2024 года. По данным Transfermarkt.de, рыночный ценник на англичанина составляет 13 млн евро.

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