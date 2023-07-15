«Панатинаикос» арендовал Едвая у «Локомотива»

Дата публикации: 15-07-2023

В сезоне 2023/2024 Тин Едвай, права на которого принадлежат «Локомотиву», будет защищать цвета «Панатинаикоса». Греческая команда арендовала хорвата сроком на 1 год. Информацию разместила пресс-служба московского клуба.



По условиям договора у «Панатинаикоса» будет право выкупа футболиста.



Зимой центрдеф был арендован «Аль-Айном». За команду из ОАЭ Едвай провел 18 встреч, после чего вернулся в стан «железнодорожников».



«Локомотив» подписал хорватского игрока летом 2021 года. Его трансфер обошелся москвичам в 4 000 000 евро.



Трудовые отношения Едвая с «железнодорожниками» действуют до июня 2025 года. Рыночная стоимость 27-летнего Тина составляет 2,5 млн евро («Transfermarkt»).