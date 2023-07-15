«Арсенал» подписал контракт с Тимбером из «Аякса»

Дата публикации: 15-07-2023

В пресс-службе «Арсенала» сообщили о подписании соглашения с Юрриеном Тимбером.



Ранее появилась информация, что за своего центрального защитника «Аякс» получит 42 млн евро, не считая бонусных выплат, сумма которых может составить 5 миллионов евро.



Изначально «Арсенал» предлагал за голландца 30 000 000 евро, но получил отказ. «Аякс» оценил своего подопечного в 50 млн евро. В итоге «канонирам» удалось незначительно уменьшить сумму трансфера.



В составе «пушкарей» игрок обороны будет выступать под 12-м номером. Его трудовые отношения с «Арсеналом» рассчитаны до июня 2028 года.



В прошлом сезоне на счету Тимбера 47 игр за «Аякс» (2 забитых мяча, 2 голевые передачи).