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«Арсенал» подписал контракт с Тимбером из «Аякса»

Дата публикации: 15-07-2023

В пресс-службе «Арсенала» сообщили о подписании соглашения с Юрриеном Тимбером.

Ранее появилась информация, что за своего центрального защитника «Аякс» получит 42 млн евро, не считая бонусных выплат, сумма которых может составить 5 миллионов евро.

Изначально «Арсенал» предлагал за голландца 30 000 000 евро, но получил отказ. «Аякс» оценил своего подопечного в 50 млн евро. В итоге «канонирам» удалось незначительно уменьшить сумму трансфера.

В составе «пушкарей» игрок обороны будет выступать под 12-м номером. Его трудовые отношения с «Арсеналом» рассчитаны до июня 2028 года.

В прошлом сезоне на счету Тимбера 47 игр за «Аякс» (2 забитых мяча, 2 голевые передачи).

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