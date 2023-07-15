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Сразу 3 клуба рассчитывают побороться за Павара

Дата публикации: 15-07-2023

Сразу несколько европейских топ-клубов интересуются Бенжаменом Паваром.

В «Твиттере» Керри Хау появилась информация, что защитника «Баварии» хотят видеть в своем составе «Ман Сити», «МЮ» и «Ювентус». На футболиста также претендовала «Барселона», но каталонцы отказались от борьбы за него из-за финансовых трудностей.

Будущее француза должно определиться на следующей неделе. «Красные» готовы расстаться с Паваром за сумму не менее 30 млн евро.

Цвета мюнхенской команды француз защищает с июля 2019 года. В завершившемся сезоне он выходил в 43 встречах (7 забитых мячей, 1 ассист).

Контракт 27-летнего защитника с «Баварией» истекает следующим летом. Transfermarkt.de оценивает Павара в 40 000 000 евро.

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