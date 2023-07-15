Канселу может продолжить карьеру в «Барселоне»

Дата публикации: 15-07-2023

Следующим клубом Жоау Канселу может стать «Барселона».



Каталонцы проявляют интерес к защитнику, пишет «Mundo Deportivo». «Сине-гранатовые» уверены, что он является отличным вариантом для усиления оборонительной линии. «Манчестер Сити», владеющий правами на португальца, хотел бы продать его летом 2023 года. При этом из-за высокого ценника на Канселу оформить полноценный трансфер «Барселоне» вряд ли удастся. Наиболее вероятным вариантом является арендное соглашение.



Из-за конфликта с наставником «Сити» Канселу вторую часть сезона 2022/2023 провел в «Баварии». На счету фулбека 21 встреча за мюнхенцев, в которых он отметился 1 голом и 6 результативными пасами.



С «горожанами» португалец связан контрактом до июня 2027 года.