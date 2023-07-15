«Аль-Шабаб» нацелился на экс-хавбека «Ювентуса»

Дата публикации: 15-07-2023

Джанлука Ди Марцио информирует, что к Хуану Куадрадо есть предметный интерес со стороны «Аль-Шабаба».



Инсайдер пишет, что саудовская команда готова подписать с футболистом 2-летнее соглашение с годовой зарплатой в 8 млн евро. Однако колумбийца не устраивают предложенные финансовые условия. В «Аль-Шабабе» Куадрадо хотел бы получать не меньше 15 000 000 евро в год. В настоящий момент переговоры продолжаются.



В минувшей кампании полузащитник выступал в составе «Ювентуса». Соглашение колумбийца с туринской командой истекло в прошлом месяце. Стороны не договорились о пролонгации сотрудничества, в итоге Куадрадо стал свободным агентом.



В сезоне 2022/2023 на счету Хуана 47 игр за «Ювентус» (2 забитых мяча, 4 ассиста).