Лукаку провел переговоры с «Ювентусом»: «Интеру» это не понравилось

Дата публикации: 15-07-2023

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своем «Twitter» опубликовал актуальные новости о дальнейшем развитии карьеры нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.



Окончательное предложение «аристократам» от «Интера» по поводу форварда составляет 35 миллионов евро. Также миланцы готовы заплатить пять миллионов бонусами.



В то же время «Ювентус» готов отдать за Лукаку 37,5 млн евро + € 2,5 млн евро бонусами. Одна сделка может быть реализована только в случае продажи Душана Влаховича.



«Интер» до сих пор не получил ответа от самого Ромелу. При этом нападающий также провел переговоры с «Юве», чем «нерадзурри» не были удовлетворены.



Лукаку перешел в «Челси» летом 2021 года за 113 млн евро. После проведенного одного сезона он отправился в аренду в «Интер» за 7,8 млн евро.



В настоящее время аналитический портал «Transfermarkt» оценивает 30-летнего футболиста в 40 млн евро.