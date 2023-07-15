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«МЮ» заплатит «Интеру» за Онана 50 млн евро. Проблем с соглашением нет

Дата публикации: 15-07-2023

Серьезных проблем в переговорах между «Интером» и «Манчестер Юнайтед» по трансферу голкипера «нерадзурри» Андре Онана нет. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В пятницу, 14 июля, представители клубов провели еще одну встречу. Они договорились о сумме трансфера – 50 миллионов евро. Также еще 5 млн евро итальянский гранд может получить в виде бонусов.

Теперь стороны будут завершать финальные шаги соглашения, включая бюрократические процессы. Переход – это только вопрос времени.

Напомним, что основной страж ворот «Ман Юнайтед» Давид де Хеа недавно официально покинул команду после проведенных 12 лет в клубе. По желанию главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага заменить испанца призван Андре Онана.

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