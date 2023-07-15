«Челси» подпишет Неймара, если футболист заявит о желании уйти из «ПСЖ»

Дата публикации: 15-07-2023

«Челси» следит за ситуацией вокруг Неймара, сообщает «Le Parisien». Клуб из Лондона сделает предложение бразильцу, если он даст сигнал, что готов покинуть «Пари Сен-Жермен».



Отмечается, что боссы «красно-синих» все еще не определились с тем, хотят ли в клубе оставить 31-летнего нападающего или нет.



Стоит сказать, что Неймар уже полгода восстанавливается от травмы лодыжки. В штабе Луиса Энрике обеспокоены состоянием ноги футболиста и сомневаются, сможет ли он вернуться на пик формы.



В минувшем сезоне звездный бразилец отыграл 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.



Контракт Неймара с «ПСЖ» в силе до лета 2025-го.