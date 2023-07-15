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«Интер Майами» официально представил Месси

Дата публикации: 15-07-2023

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси официально представлен игроком «Интер Майами».

Месси присоединился к «цаплям» свободным агентом. В июне 36-летний футболист покинул «ПСЖ», в составе которого провел два сезона и выиграл три трофея.

Дебют Лео в новой команде запланирован в матче группового этапа Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуля» в ночь с 21 на 22 июля.

Месси в американской команде будет получать до 60 000 000 долларов в год плюс бонусы. Контракт рассчитан до конца 2025 года.

«Интер Майами» Дэвида Бекхэма замыкает турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, набрав 18 очков в 21 матче. Следующий поединок команда проведет в ночь с 15 на 16 июня против «Сент-Луиса».

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