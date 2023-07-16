«Ньюкасл» предложил «Наполи» 95 млн евро за Кварацхелию

Дата публикации: 16-07-2023

По данным «Tuttomercatoweb», «Ньюкасл Юнайтед» нацелился на подписание Хвичи Кварацхелии. «Сороки» уже направили «Наполи» предложение. За вингера неаполитанцев клуб готов выложить 95 000 000 евро. Теперь англичане ждут ответа от команды из Неаполя.



Переезд Кварацхелии в Англию маловероятен, поскольку Аурелио Де Лаурентис (президент «Наполи») вряд ли отпустит одного из своих лидеров. В настоящий момент «партенопейцы» пытаются договориться с 22-летним футболистом о новом контракте.



Состав «Наполи» Кварацхелия пополнил прошлым летом. В минувшем сезоне он стал одним из главных открытий Серии А. В 42 играх вингер отметился 14 голами и 17 ассистами.



Соглашение Хвичи с клубом истекает в 2027 году. Ценник на представителя сборной Грузии равняется 85 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).