«Милан» договорился с «АЗ» о трансфере Рейндерса

Дата публикации: 16-07-2023

Фабрицио Романо утверждает, что «Милану» удалось согласовать с «АЗ Алкмар» трансфер Тейани Рейндерса.



Предварительная договоренность между клубами достигнута. За переход хавбека «россонери» заплатят порядка 20 млн евро. Дополнительно команда из Нидерландов сможет рассчитывать на бонусы. Медосмотр для «Милана» игрок пройдет на следующей неделе.



Рейндерс воспитывался в академии «Твенте». С «АЗ Алкмар» он связан контрактом со сроком действия до лета 2027 года.



В завершившемся сезоне на счету 24-летнего полузащитника 54 встречи за голландскую команду, в которых он отличился 8 раз и отдал 9 результативных пасов.



Рыночная стоимость Рейндерса – 14 млн евро (Transfermarkt.de).