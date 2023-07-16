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Полузащитник ЦСКА может перейти в ПАОК за 4,5 млн евро

Дата публикации: 16-07-2023

К Хорхе Карраскалю проявляет интерес ПАОК. Информацию разместил в «Twitter» Фабрицио Романо.

Инсайдер уточнил, что греки уже обсуждают с ЦСКА условия перехода полузащитника. Стороны близки к договоренности по сумме трансфера, которая составит € 4,5 млн. «Армейцы» также получат 50% от прибыли в случае последующей продажи колумбийца.

ПАОК готов подписать с Карраскалем 3-летнее соглашение.

В сезоне 2022/2023 в активе 24-летнего хавбека 34 игры за «красно-синих» (6 голов, 6 результативных пасов). При этом чаще всего Карраскаль появлялся на поле, выходя на замену. У тренерского штаба ЦСКА были претензии к его работоспособности.

Контракт колумбийца с российским клубом действует до середины 2025 года.

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