«Арсенал» может войти в гонку за Лавиа

Дата публикации: 16-07-2023

К числу претендентов на Ромео Лавиа может добавиться «Арсенал». 19-летним опорником «Саутгемптона» также интересуются «Ливерпуль» и «Челси». Об этом рассказал в соцсети Бен Джейкобс.



Журналист сообщил, что «пушкари» могут приобрести Лавиа, если команду покинет Томас Парти. «Ливерпуль» и «Челси» также следят за бельгийцем. Однако предложений по нему «Саутгемптон» пока не получал. Клуб готов продать Ромео за 58 000 000 евро, но потенциальным покупателям данная сумма кажется завышенной.



В прошлом сезоне Лавиа провел 29 игр в АПЛ, отметившись 1 забитым мячом, а его клуб вылетел в Чемпионшип.



Контракт перспективного бельгийца с «Саутгемптоном» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt.de оценивает его в 32 млн евро.