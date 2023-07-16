«Аль-Ахли» закрыл вопрос трансфера Мареза

Дата публикации: 16-07-2023

После триумфального сезона в исполнении английского «Манчестер Сити», которому покорилось завоевание сразу трех трофеев: «золотых» медалей Премьер-лиги, кубка страны и главного трофея Лиги чемпионов УЕФА, главный тренер команды Хосеп Гвардиола, похоже, решил существенно изменить состав своей команды.



Это стало заметно по количеству слухов по поводу будущего ведущих игроков «горожан», как, например, возможный уход алжирского нападающего Рияда Мареза. 32-летним исполнителем заинтересовались в Саудовской Аравии, где местный «Аль-Ахли» предложил примерно 35 млн евро за игрока «Сити».



Переговоры между клубами были довольно быстрыми, поэтому итальянская пресса уже с полной уверенностью сообщает, что Марезу осталось только подписать необходимые документы.



В этом сезоне Рияд отметился 15 голами и 13 результативными передачами в 47 матчах.



Источник – «Sky Sports».