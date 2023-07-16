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Осимхен очень близок к продлению контракта с «Наполи»

Дата публикации: 16-07-2023

Несмотря на информацию о возможном уходе Виктора Осимхена из «Наполи», центрфорвард, по всей видимости, останется в итальянском клубе. Об этом сообщил в «Твиттере» Николо Скира.

Инсайдер рассказал, что 24-летний футболист близок к пролонгации соглашения с неаполитанским клубом. Новый контракт будет действовать до лета 2027 года, а зарплата нигерийца вырастет до 6,5 млн евро за сезон, не считая бонусов. В договоре с нападающим может появиться условие по отступным. В скором времени Виктор должен встретиться с руководством «Наполи».

В минувшей кампании Осимхен забил 31 мяч и отдал 4 результативные передачи в 39 встречах.

Текущий трудовой договор игрока с «адзурри» рассчитан до июня 2025 года, а его стоимость составляет 120 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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