«Арсенал» объявил о переходе Райса за рекордную для клуба сумму в 105 млн фунтов

Дата публикации: 16-07-2023

«Арсенал» на своем сайте сообщил о подписании Деклана Райса. В новом клубе хавбек выбрал себе 41-й номер.



«Мы счастливы, что Деклан присоединился к нам. У него огромный опыт выступления в АПЛ, при этом ему только 24 года. В «Вест Хэме» Райс носил капитанскую повязку и завоевал с клубом европейский трофей. То, что он делал, впечатляет», - сообщил Микель Артета, возглавляющий «пушкарей».



По данным СМИ, трансфер Райса обошелся команде Микеля Артеты в 105 млн фунтов. Для «Арсенала» данная покупка является рекордной.



В минувшем сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 50 встреч (5 забитых мячей, 4 голевые передачи). Вместе с «молотобойцами» полузащитник выиграл Лигу конференций 2022/2023, а его самого признали лучшим футболистом турнира.