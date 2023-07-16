«ПСЖ» договорился об условиях личного контракта с Влаховичем

Дата публикации: 16-07-2023

«Пари Сен-Жермен» договорился об условиях личного контракта с бомбардиром «Ювентуса» Душаном Влаховичем. В Париже сербский футболист будет зарабатывать 9 миллионов евро за сезон. Об этом утверждает журналист Альфредо Педулла.



Согласно источнику, действующий чемпион Франции готовит официальное предложение «Юве» по 23-летнему нападающему. «Красно-синие» готовы заплатить за игрока до 90 000 000 евро вместе с бонусами. Влахович – приоритетная цель для нового тренера «ПСЖ» Луиса Энрике и футболиста намерены подписать вне зависимости от ситуации с Килианом Мбаппе.



Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила контракт Душану с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также сербом интересовались «Челси» и «Атлетико».



Влахович выступает за «зебр» с января 2022 года, туринцы выкупили его у «Фиорентины» за 81.6 млн евро. В прошедшем сезоне серб провел 42 поединка во всех турнирах, забив 14 голов.