«Интер» нашел замену Лукаку

Дата публикации: 16-07-2023

«Интер» продолжает искать усиление атаки на трансферном рынке. Миланцы нацелились на нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.



В начале следующей недели «нерадзурри» обратятся к «канонирам» и спросят об их требованиях на счет 22-летнего американца.



Ранее стало известно, что итальянский гранд окончательно отказался от трансфера бельгийца после того, как тот провел переговоры с «Ювентусом». Фоларин – воспитанник академии «Арсенала». Он провел 10 матчей за первую команду, а также дважды уходил в аренду. В частности, в прошлом сезоне Балогун выступал за «Реймс». За 37 игр в рамках чемпионата Франции форвард записал на свой счет 21 гол и 2 ассиста. Американец вошел в топ-5 бомбардиров Лиги 1.



Аналитический портал «Transfermarkt» оценивает игрока в 30 млн евро. Его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2025 года.