«Ливерпуль» хочет за Хендерсона 20 млн фунтов

Дата публикации: 16-07-2023

«Ливерпуль» оценил своего капитана Джордана Хендерсона в 20 000 000 фунтов и не собирается продавать его дешевле, сообщает «The Telegraph».



Ранее саудовский «Аль-Иттифак» добился согласия полузащитника на трансфер, предложив гигантский контракт – 750 тысяч фунтов в неделю.



В ближайшие дни ожидаются переговоры ближневосточного клуба с «Ливерпулем», на которых и станет понятно, уйдет Джордан, или же останется на «Энфилде» в весьма деликатной ситуации.



33-летний Хендерсон играет за «мерсисайдцев» с 2011 года и суммарно провел за клуб 492 матча. В них он стал автором 33 голов и 61 ассиста.



Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает хавбека в 10 млн евро.