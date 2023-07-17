Вингер «Барселоны» Рафинья заинтересовал саудовский «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 17-07-2023

«Mundo Deportivo» пишет, что этим летом Рафинья может сменить «Барселону» на «Аль-Хиляль».



Вингер знает об интересе саудовской команды и положительно оценивает возможность данного перехода. Предложения от «Аль-Хиляля» каталонцы пока не получали. При этом «сине-гранатовые» готовы продать бразильца, если за него будет предложена сумма, устраивающая клуб.



Трудовые отношения Рафиньи с «Барселоной» истекают летом 2027 года. В минувшем сезоне на счету футболиста 50 встреч за команду Хави (10 забитых мячей, 10 голевых передач).



Рыночный ценник на 26-летнего бразильца составляет 60 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали, что Рафиньей интересуется еще одна саудовская команда.