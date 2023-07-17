«Интер» интересуется защитником «Аталанты» Демиралем

Дата публикации: 17-07-2023

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что «Интер» претендует на Мериха Демирала, принадлежащего «Аталанте».



Инсайдер уточнил, что «бергамаски» не рассчитывают на защитника и готовы отпустить его. Переход может состояться до завершения летнего трансферного окна.



Турок интересен «Интеру», но он не является приоритетной целью клуба. Сам Демирал хотел бы перебраться в топ-клуб.



В завершившемся сезоне в активе 25 игрока обороны 30 встреч за «Аталанту» (1 забитый мяч). С клубом он связан контрактом до середины 2026 года. Рыночная стоимость футболиста – 20 млн евро («Transfermarkt»).



За национальную сборную Мерих провел 39 матчей, в которых отличился 2 раза.