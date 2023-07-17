«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести хавбека «Баварии» Горецку

Дата публикации: 17-07-2023

По данным издания «Sky Sport Germany», Леон Горецка привлек внимание «МЮ». Хавбеком «Баварии» интересуются еще 2-3 европейские команды топового уровня.



Мюнхенцы оценивают футболиста в 40-50 млн евро и готовы расстаться с ним при наличии выгодного предложения. Томас Тухель, возглавляющий «Баварию», в средней линии намерен сделать ставку на Йозуа Киммиха и Конрада Лаймера. При таком раскладе Горецка станет игроком запаса.



Сам полузащитник хотел бы остаться в Мюнхене, но в случае недостатка игровой практики его решение может поменяться. В «Ман Юнайтед» следят за развитием ситуации с Горецки.



В сезоне 2022/2023 в 40 играх за «красных» немец отличился 6 раз и сделал 6 ассистов. Его соглашение с командой истекает в 2026 году.