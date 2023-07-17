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«Порту» хочет взять в аренду хавбека «Барселоны» Гонсалеса

Дата публикации: 17-07-2023

«Порту» рассчитывает арендовать Нико Гонсалеса, выступающего за «Барселону». Такую информацию опубликовал ресурс «Football Espana».

Португальцы имеют серьезные намерения в отношении 21-летнего хавбека, который неплохо смотрелся в прошлом сезоне в составе «Валенсии». В «Порту» надеются договориться об аренде Гонсалеса, включив в договор опцию выкупа. Каталонцев данное условие не устраивает. Хави, возглавляющий «сине-гранатовых», намерен просмотреть Гонсалеса на предсезонных сборах, по итогам которых игрок отправится в аренду или останется на «Камп Ноу».

В прошлом сезоне полузащитник провел 26 игр за «Валенсию», которая арендовала его в августе 2022 года. В его активе 2 гола и 1 ассист. Трудовой договор Гонсалеса с «Барсой» рассчитано до лета 2026 года.

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