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Симонс, вернувшийся в «ПСЖ», может уйти в аренду в «Лейпциг»

Дата публикации: 17-07-2023

«РБ Лейпциг» может усилиться Хави Симонсом. Как пишет Фабрицио Романо, речь идет об аренде. Ранее «Пари Сен-Жермен» воспользовался опцией обратного выкупа и вернул его из ПСВ.

Сообщается, что в свои ряды 20-летнего атакующего полузащитника хотели бы заполучить сразу несколько европейских команд. Парижане рассматривают 2 варианта по Симонсу. Если чемпион франции сохранит Неймара и Мбаппе, то новичок отправится в аренду, если бразилец или француз уйдут, то Хави останется в команде.

Переговоры по Симонсу уже ведут несколько клубов. Основным претендентом на него является «Лейпциг». «ПСЖ» готов принять только вариант с арендой на 1 сезон без опции выкупа.

В прошлом сезоне хавбек отличился 22 раза и отдал 9 голевых пасов в 48 играх за ПСВ.

Transfermarkt.de оценивает футболиста в 30 000 000 евро.

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