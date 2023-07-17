Симонс, вернувшийся в «ПСЖ», может уйти в аренду в «Лейпциг»

Дата публикации: 17-07-2023

«РБ Лейпциг» может усилиться Хави Симонсом. Как пишет Фабрицио Романо, речь идет об аренде. Ранее «Пари Сен-Жермен» воспользовался опцией обратного выкупа и вернул его из ПСВ.



Сообщается, что в свои ряды 20-летнего атакующего полузащитника хотели бы заполучить сразу несколько европейских команд. Парижане рассматривают 2 варианта по Симонсу. Если чемпион франции сохранит Неймара и Мбаппе, то новичок отправится в аренду, если бразилец или француз уйдут, то Хави останется в команде.



Переговоры по Симонсу уже ведут несколько клубов. Основным претендентом на него является «Лейпциг». «ПСЖ» готов принять только вариант с арендой на 1 сезон без опции выкупа.



В прошлом сезоне хавбек отличился 22 раза и отдал 9 голевых пасов в 48 играх за ПСВ.



Transfermarkt.de оценивает футболиста в 30 000 000 евро.