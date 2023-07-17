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Агент Эраковича подтвердил переговоры со «Спартаком»

Дата публикации: 17-07-2023

Зоран Павлович, работающий со Страхиней Эраковичем, подтвердил факт переговоров со «Спартаком».

«Мы получили предложение по Эраковичу, рассматриваем его», - публикует заявление агента «Metaratings».

Ранее СМИ писали, что москвичи готовы заплатить за защитника 7 млн евро. Помимо этого, «Црвена Звезда», владеющая правами на игрока, получит 10% от суммы перепродажи серба. Начальное предложение «Спартака» в 5 млн не устроило белградскую команду. Боссы «Црвены Звезды» рассчитывают получить за центрбека € 9 млн и 15% от суммы последующей продажи. Контракт Страхини с клубом действует до середины 2026 года.

Для Эраковича российский гранд подготовил соглашение на 4 года с зарплатой 1,5 млн евро за сезон.

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