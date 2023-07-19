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«МЮ» не может согласовать трансфер Хейлунна, «Аталанта» хочет 100 млн евро

Дата публикации: 19-07-2023

Переход Расмуса Хейлунна в «Манчестер Юнайтед» может не состояться. «Манкунианцы» уже договорились с датчанином по условиям личного контракта, однако согласовать трансфер с «Аталантой», владеющей правами на форварда, пока не удается.

«The Athletic» пишет, что английский гранд рассматривает Хейлунна в качестве одной из главных целей на текущее трансферное окно. Однако сумма, за которую «манкунианцы» хотят купить футболиста, ниже той, что хочет получить «Аталанта». Итальянцы готовы отпустить нападающего за 100 000 000 евро, «МЮ» намерен договориться о снижении цены.

В прошлом сезоне в активе Хейлунна 34 игры за «бергамасков» (10 забитых мячей, 2 голевых паса). Соглашение датчанина с «Аталантой» рассчитано до лета 2027 года. «Transfermarkt» оценивает форварда в 45 млн евро.

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