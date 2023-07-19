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«Челси» не продаст Колвилла летом – травма Фофана не повлияла на позицию клуба

Дата публикации: 19-07-2023

Фабрицио Романо сообщил в «Twitter», что «Челси» планирует сохранить Леви Колвилла. Этим летом «аристократы» не будут продавать 20-летнего защитника.

В скором времени представители лондонского клуба намерены обсудить с агентами игрока условия пролонгации контракта. При этом травма, полученная Уэсли Фофана, не повлияла на данное решение.

Колвилл обучался футболу в академии «Челси». В настоящий момент рыночный ценник на него составляет 30 млн евро («Transfermarkt»).

Перед началом прошлого сезона Колвилла арендовал «Брайтон», за который он провел 22 встречи, отметившись 2 голевыми передачами. Сезон 2021/2022 защитник провел в аренде в «Хаддерсфилде».

Соглашение футболиста с «синими» истекает в 2025 году.

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