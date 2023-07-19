«Тоттенхэм» готов продать Санчеса в «Спартак» за 13,3 млн евро

Дата публикации: 19-07-2023

«Спартак» по-прежнему интересуется Давинсоном Санчесом, переговоры с «Тоттенхэмом» продолжаются. Об этом рассказал «Чемпионат» со ссылкой на источник, владеющий информацией.



«Шпоры» согласны отпустить 27-летнего колумбийца, но планируют выручить с его продажи 13,3 млн евро. Сам защитник хочет получать 3 миллиона евро за сезон.



Ранее СМИ писали, что «Спартак» готов отдать за Санчеса порядка 8-10 млн евро. Среди других претендентов на игрока назывались «Реал Бетис» и «Галатасарай».



Трудовые отношения колумбийца с «Тоттенхэмом» действительны до лета 2024 года. В завершившемся сезоне на счету центрдефа 24 встречи за лондонцев (без результативных действий).



Ценник на Санчеса равняется 15 млн евро (источник – «Transfermarkt»).