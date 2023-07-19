«Фламенго» сделал «Зениту» новое предложение по Клаудиньо

Дата публикации: 19-07-2023

«Фламенго» направил новое предложение по Клаудиньо. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Жулио Мигель Нето.



Журналист рассказал, что бразильцы увеличили сумму выкупа до 17-18 млн евро. Переводить деньги за трансфер клуб планирует 6 траншами. Во «Фламенго» уверены, что «Зенит» примет предложение. При этом ответа от петербургской команды пока не получено.



Клаудиньо перебрался в «Зенит» 2 года назад. Его трансфер обошелся петербуржцам в 12 млн евро. Контракт с 26-летним исполнителем действует до середины 2027 года.



В сезоне 2022/2023 в активе атакующего полузащитника 5 забитых мячей и 12 ассистов в 30 играх за «Зенит».



Рыночная стоимость Клаудиньо составляет 20 млн евро.