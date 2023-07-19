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Агент Карраскаля прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в «Динамо»

Дата публикации: 19-07-2023

Родриго Лопес, представляющий интересы Хорхе Карраскаля, дал комментарии на тему возможного перехода своего клиента в «Динамо».

«Мы на самом деле пытаемся организовать переход Хорхе. Переговоры ведутся с несколькими командами. На данный момент – это вся информация», - цитирует Лопеса издание «Sport24».

Ранее ряд источников сообщали, что на Карраскаля претендуют «Динамо», ПАОК и «Зенит».

В составе «бело-голубых» колумбийца хочет видеть Марцел Личка, недавно возглавивший клуб. Петербуржцы рассматривают Карраскаля в качестве потенциального сменщика Клаудиньо, который может покинуть «Зенит». ПАОК намерен арендовать хавбека с опцией обязательного выкупа за 7 000 000 евро, но данный вариант вряд ли устроит руководство «армейцев».

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