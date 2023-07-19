Лапорт покинет «Манчестер Сити» этим летом, «Атлетик» заинтересован в игроке

Дата публикации: 19-07-2023

«Ман Сити», по всей видимости, расстанется Эмериком Лапортом в летнее трансферное окно. По данным «Footmercato», защитник близок к переходу в другую команду. К футболисту есть интерес со стороны «Атлетика» из Бильбао.



В минувшем сезоне Лапорт нечасто появлялся на поле в составе «горожан» (всего 24 игры). Если «небесно-голубые» подпишут Йошко Гвардиола, то испанец окончательно перейдет в разряд запасных игроков. Подобная ситуация вряд ли устраивает Лапорта.



«Атлетик» хочет воспользоваться этим и вернуть защитника. Клуб готов выкупить его и уже вступил в переговоры по трансферу. Сам Лапорт еще не согласился на переход, но в поисках игровой практики он может решиться на возвращение в Испанию. «Манчестер Сити», для которого Эмерик не является основным защитником, вероятно, согласится отпустить его.