«Аль-Наср» договорился с «МЮ» о переходе Теллеса

Дата публикации: 19-07-2023

«Аль-Наср» договорился с «Манчестер Юнайтед» о переходе левого защитника Алекса Теллеса. Ожидается, что о трансфере официально объявят в ближайшее время. Об этому утверждает журналист Фабрицио Романо.



По словам инсайдера, «красные дьяволы» получат за своего игрока 4 миллиона фунтов, также сделкой предусмотрены дополнительные бонусы. Зарплата Теллеса в новом клубе составит 7 млн фунтов.



30-летний защитник прошедший сезон провел в «Севилье» на правах аренды. Бразилец сыграл 38 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись тремя ассистами.



Напомним, ранее ФИФА установил запрет на все операции «Аль-Насра» на три трансферных окна. Клуб из Саудовской Аравии в 2018 году купил у «Лестера» форварда Ахмеда Мусу за 16,5 млн евро, однако не выплатил «лисам» 457 000 евро и бонусную сумму.



На данный момент известно, что «Аль-Наср» уже полностью погасил задолженность перед английским клубом и надеется, что трансферный бан снимут в ближайшие время.