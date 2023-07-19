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«Бавария» готова продать Киммиха за приемлемую цену

Дата публикации: 19-07-2023

«Бавария» готова продать полузащитника Йозуа Киммиха, если получит приемлемое трансферное предложение, передает «Goal».

Ранее футболист, который является одним из вице-капитанов команды, входил в число «неприкасаемых» для трансфера игроков. Мюнхенцы изменили мнение на фоне интереса нескольких клубов из АПЛ. Сообщается, что за хавбеком целенаправленно следит «Ливерпуль».

Также Киммиха хотят видеть в «Барселоне», которая надеется заменить немцем Серхио Бускетса. Отмечается, что 28-летний опорник не вел переговоры с «сине-гранатовыми», и планировал остаться в «Баварии».

Йозуа провел 47 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах прошлого сезона (7 голов и 11 ассистов).

Контракт игрока сборной Германии с «Баварией» в силе до 30 июня 2025 года. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 75 000 000 евро.

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