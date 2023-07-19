«Барселона» подписала полузащитника Ромеу

Дата публикации: 19-07-2023

Пресс-служба «Барселоны» официально объявила о переходе 31-летнего испанского полузащитника Ориоля Ромеу из «Жироны» в каталонский клуб. Контракт между сторонами подписан до 30 июня 2026 года.



Ромеу – воспитанник «Ла Масии» (академия «Барселоны»). Он долгое время выступал за «Барселону B», после чего права на футболиста приобрел лондонский «Челси». В стане «синих» Ориоль также закрепиться не смог, ему пришлось поиграть в арендах за «Валенсию» и «Штутгарт».



Наиболее удачный этап карьеры испанец провел в «Саутгемптоне», который выкупил опорника у «Челси» в 2015-м. За «святых» Ориоль наиграл 256 матчей за 7 лет.



В сезоне-2022/23 он вернулся в Испанию, где провел хороший сезон в «Жироне».