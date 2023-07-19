Романо: Юнус Муса хочет перейти в «Милан»

Дата публикации: 19-07-2023

«Милан» не оставляет попыток провернуть трансфер центрального полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы. Как сообщает Фабрицио Романо, итальянский клуб уверен, что подпишет игрока в следующие несколько дней.



Инсайдер добавляет, что сейчас ведутся переговоры между клубами. Также ожидается согласование условий контракта между Мусой и «россонери».



Ранее «Милан» предложил «Валенсии» за хавбека 17 000 000 евро, однако «летучие мыши» не согласились отпустить Юнуса. Теперь итальянский гранд готовит новое предложение с большей суммой. Главный тренер Стефано Пиоли хочет видеть Мусу в составе во время турне по США.



Во вторник, 18 июля, «Валенсия» провела товарищеский матч против «Ноттингем Форест». Юнус не попал в заявку испанцев.



В структуре «Валенсии» американец находится с 2019 года. Тогда он присоединился к клубу на правах свободного агента, перейдя из лондонского «Арсенала».



Аналитический портал «Transfermarkt» оценивает 20-летнего игрока сборной США в 18 млн евро.