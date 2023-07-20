«Челси» рассматривает своего бывшего защитника Гехи в качестве замены Фофана

Дата публикации: 20-07-2023

«The Guardian» пишет, что «Челси» может подписать Марка Гехи. Примечательно, что защитник, ныне выступающий за «Кристал Пэлас», является выпускником академии «пенсионеров».



Ранее «аристократы» лишились Уэсли Фофана, который из-за разрыва крестообразных связок пропустит по меньшей мере 7 месяцев. В Гехи, который теперь является приоритетной целью «Челси», клуб видит замену французу.



«Аристократы» продали Марка в 2021 году, закрепив за собой в соглашении первоочередное право его выкупа.



В минувшем сезоне Гехи выходил на поле в составе «Кристал Пэлас» в 40 встречах (1 забитый мяч).



Соглашение с центрдефом рассчитано до лета 2026 года. Ценник на него равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).